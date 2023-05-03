Ребенок в Пакистане родился с двумя пенисами, но без ануса

Врачи задокументировали чрезвычайно необычный случай дифаллии.

Врачи обнаружили у новорожденного младенца отсутствие анального отверстия и два хорошо сформированных фаллоса, один из которых был длиной 1,5 см, а другой – 2,5 см. Сканирование показало, что у мальчика был один мочевой пузырь, прикрепленный к двум уретрам, что означало, что он мог мочиться сразу из обоих пенисов. У ребенка была диагностирована дифаллия – редкое заболевание, характеризующееся наличием двух хорошо сформированных фаллосов и сопутствующей аномалией мочеполовой и желудочно-кишечной систем.

Сообщается, что пакистанский ребенок, родившийся без ануса, успешно прошел колоноскопию, чтобы дать ему возможность выделять стул. Несмотря на более высокий риск смертности, обусловленный сопутствующими аномалиями мочеполовой и желудочно-кишечной системы, операция прошла успешно. После операции ребенок находился под наблюдением в течение двух дней, прежде чем его выписали из детской больницы. При этом неизвестно, почему ребенку не провели операцию по удалению одного из пенисов.

По данным Информационного центра генетических и редких заболеваний (GARD) Национального института здравоохранения, дифаллия – это нечастый порок развития мочеполового тракта, который может проявляться полным или частичным удвоением стержня полового члена, начиная от удвоения головки и заканчивая наличием двух стержней полового члена. Первый из задокументированных случаев дифаллии датируется 1609 годом.

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Дифаллия классифицируется как врожденный дефект и урогенитальное расстройство, и она остается областью продолжающихся исследований.

В редких случаях дифаллия может возникать как изолированное состояние или сочетаться с более тяжелыми аномалиями, такими как диастаз лобкового симфиза, неперфорированный или удвоенный задний проход, удвоение толстой кишки/ректосигмоидного отдела, паховая грыжа и аномалии позвонков.