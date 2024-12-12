Рецепт саке вошел в список ЮНЕСКО

В Японии надеются, что это повысит внимание к традиционному напитку – в стране он носит имя «нихонсю».

Древняя технология варки японского напитка нихонсю была признана в ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия. В России и остальном мире этот напиток знают как «саке» – хотя в японском языке это слово обозначает любые алкогольные напитки.

Процесс создания саке занимает несколько недель: его получают через сбраживание мороми (ферментированная смесь из пропаренного риса, плесневого грибка кодзи, дрожжей и воды), рисового сусла и рисового солода. Ремесленники используют плесневый грибок кодзи, чтобы превратить крахмал, содержащийся в ингредиентах, в сахар. Cодержание этанола в напитке – около 15%. Его могут подавать горячим, холодным или комнатной температуры.

Традиции изготовления саке насчитывают несколько столетий, но спрос в Японии на него в последние годы стал падать (помимо официальных церемоний, где нихонсю традиционно в почёте). Производители напитка надеются, что официальный статус ЮНЕСКО вернёт саке его заслуженную популярность. Во время церемонии по внесению рецепта напитка в список культурного наследия представители Японии тоже опрокинули по стаканчику саке: «Мы очень рады», – сказал постоянный представитель Японии при ЮНЕСКО Такэхиро Кано.

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«Международное признание возродит интерес японцев к саке, а это поможет вернуть людям желание передавать навыки и ноу-хау его производства следующему поколению».

Решение о включении в список ЮНЕСКО навыков изготовления саке с использованием плесневого грибка кодзи в Японии было принято на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которое проходило в начале декабря в Парагвае. По результатам заседания комитет включил в списки нематериального культурного наследия 63 новых элемента.