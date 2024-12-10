Редчайшая золотая тигрица Ава стала звездой соцсетей

В мире всего около 30 таких уникальных хищников.

Трехлетняя золотая тигрица по имени Ава из таиландского зоопарка стала звездой соцсетей. Зоопарк «Ночное сафари» в Чиангмае опубликовал ее фотографии в конце ноября, и всего за два дня они собрали более 34 тысяч лайков и 24 тысячи репостов.

Фото: Chiang Mai Night Safari

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Ава стремительно завоевала любовь пользователей по всему миру и стала настоящей знаменитостью. Она родилась 16 февраля 2021 года вместе со своей сестрой Лунной. Их родители прибыли в Таиланд из Чехии и Южной Африки в 2015 году. Сотрудники зоопарка отмечают, что Ава отличается активностью и общительностью, а также любит детей.

Золотая окраска — наиболее редко встречающееся изменение окраски у тигров, вызванное рецессивным геном. Такие представители тигров отличаются от своих сородичей чуть большим размером и золотисто-светлой шерстью с красно-коричневыми полосами, а темные полосы можно заметить лишь у некоторых особей на кончике хвоста. Окраска влияет на получение черных полос во время цикла роста шерсти, так что у детенышей таких зверей можно наблюдать темные полоски на теле, но позже они «растают». В мире насчитывается всего около 30 таких особей, содержащихся в зоопарках и заповедниках.

Ранее в Таиланде карликовый бегемот по кличке Хрюшка стал звездой соцсетей и привлек в зоопарк тысячи гостей.