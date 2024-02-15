Редчайшие хищники расплодились на ядерной электростанции

Первых особей не стали уничтожать из-за того, что этот вид крокодилов считался исчезающим.

Редкие острорылые крокодилы расплодились в охладительной системе ядерной электростанции Терки-Пойнт во Флориде (США). Об этом пишет Naples Daily News.

Специалисты компании NextEra Energy, управляющей АЭС, подсчитали, что в каналах и водоемах Терки-Пойнт обитают по меньшей мере 400 взрослых рептилий. То есть, почти почти в четыре раза больше, чем 30 лет назад.

Острорылые крокодилы в основном обитают в США — они встречаются от Флориды до севера Южной Америки. У них узкая морда и узкая челюсть, благодаря которой они и получили свое название. На людей эти крокодилы практически не нападают: единственный случай произошел в 2014 году, пострадали два человека, но травмы оказались не смертельными.

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Первое яйцо возле АЭС обнаружили еще в 1978 году. Эксперты выяснили, что оно принадлежит острорылому крокодилу, который в то время считался исчезающим видом — за истребление его представителей во Флориде было предусмотрено наказание.

В итоге NextEra Energy не стала избавляться от яйца, а наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты отслеживают рост популяции, помогают самкам строить гнезда и измеряют вылупившихся детенышей.