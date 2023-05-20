Редчайший бриллиант продали на аукционе за 25 миллионов долларов

Он был создан более 50 лет назад.

Редкий ярко-голубой бриллиант весом 11,16 карата под названием Bulgari Laguna Blu был продан чуть более чем за 25 миллионов долларов на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels в Женеве.

Представители аукционного дома сообщили, что исключительный голубой бриллиант был выставлен на торги последним, и после четырехминутной битвы между тремя участниками торгов (по телефону) и одним участником (в зале) на него в конце концов нашелся покупатель, звонивший по телефону.

Продажа сделала Bulgari Laguna Blu самым дорогим украшением, когда-либо проданным в Женеве. Это также самый крупный голубой бриллиант в украшениях Bulgari и самый ценный драгоценный камень бренда, который когда-либо выставлялся на продажу.

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Бриллиант Bulgari Laguna Blu был создан в 1970 году по специальному заказу первоначального владельца. Чтобы повысить интерес к драгоценности, бриллиант был помещен в колье. Его надевала амбассадор Bulgari актриса Приянка Чопра на балу Met Gala в Нью-Йорке в этом году.

Бриллиант был самым дорогим лотом на аукционе, но не единственной весомой продажей. Кольцо с розовым бриллиантом было продано за 11,8 миллиона долларов, а общая выручка аукционного дома составила около 85 миллионов.