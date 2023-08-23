Редкая голубая кровь мечехвостов поставила их на грань вымирания

Биологическая жидкость используется при испытаниях вакцин.
Мечехвосты – одни из самых древних членистоногих на Земле, дошедших до наших дней. Они обитают на побережьях морей и океанов. Их ареал обитания, в зависимости от вида, распространяется от Дальнего Востока России до Юго-Восточной Азии, а также охватывает Восточное побережье США, выходящее к Атлантическому океану.
Голубую кровь мечехвостов (гемолимфу) используют для выявления эндотоксинов. Сыворотка из голубой крови мечехвоста, которая представляет собой медьсодержащий гемоцианин, помогает выявить причины отравления, поскольку это вещество чувствительно к ядам некоторых бактерий и грибов. При попадании даже небольшого количества болезнетворных бактерий или других чужеродных микроорганизмов она сворачивается и превращается в желе.
Руководство крупного французского банка BNP Paribas обратилось к фармацевтическим компаниям с призывом отказаться от использования в лабораторных исследованиях голубой крови (гемолимфы) мечехвостов из-за того, что популяция этих животных сокращается. В своем письме, направленном 14 крупнейшим фирмам, представители BNP Paribas предложили перейти на рекомбинантный фактор С (rFC), синтетический аналог крови мечехвостов.
«Каждое инъекционное лекарство, включая вакцины, каждое устройство, имплантируемое в организм, зависят от тестирования на эндотоксины, все они зависят от этого одного животного, которое умирает», — подчеркнули в BNP Paribas.
Экологи обращают внимание, что с наступлением пандемии Covid-19 спрос на голубую кровь мечехвостов для испытаний вакцин стал больше. На этом фоне природоохранные организации стали чаще призывать фармацевтические компании использовать ее синтетический аналог.
Мечехвосты – старожилы планеты. Все их родственники – такие как скорпионы, клещи, сенокосцы – больше 400 миллионов лет назад обосновались на суше, и лишь мечехвосты остались верны морской среде. Они настолько древние, что на примере этих членистоногих изучают особенности поведения трилобитов, которые полностью вымерли четверть миллиарда лет назад: как те линяли – меняли старую шкурку – или спасались от преследователей.
Американское законодательство разрешает представителям медицинской промышленности забирать у мечехвостов порции крови, но обязывает после выпускать животных в том же районе, где они были пойманы. В 2021 году для извлечения крови добыли около 720 тысяч мечехвостов, из которых 112 тысяч погибли.
Ранее сообщалось, что ученые впервые вырастили смертельно ядовитых улиток, из яда которых сделают лекарства.
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