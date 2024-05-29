Редкий кальмар напал на камеру ученых в глубинах океана: видео

Инцидент произошел в пяти километрах под водой рядом с островом Самоа.
Ученые из Университета Западной Австралии и британской компании Kelpie Geosciences представили видео, на котором запечатлено нападение глубоководного кальмара Taningia danae на камеру. По всей видимости, моллюск принял устройство за добычу и пытался его напугать и дезориентировать. Для изучения подводного мира исследователи поместили видеокамеру на глубину более пяти километров рядом с островом Самоа в Тихом океане.
При извлечении камеры и анализе отснятого материала на первых кадрах ученые обнаружили необычную сцену — охоту кальмара, который редко встречается учёным в своей естественной среде обитания. На глубине около одного километра кальмар Taningia danae длиной около 75 сантиметров догнал спускаемый модуль, который опускался на морское дно со скоростью 58 метров в минуту.
Головоногие моллюски Taningia danae используют специальные биолюминесцентные фотофоры, чтобы отпугнуть врагов или привлечь добычу. Когда кальмар приблизился к камере, они начали светиться, а сам моллюск попытался захватить устройство. Несмотря на то, что Taningia danae являются довольно распространенными, их редко изучают в естественной среде. Обычно их обнаруживают выброшенными на берег, случайно пойманными или в желудках китов.
«Редкость живых наблюдений за этими удивительными животными делает каждое из них ценным для сбора информации о географическом положении, глубине и поведении», — подчеркнули авторы исследования.
Ранее сообщалось, что новые виды карликовых кальмаров назвали в честь японских лесных духов.
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