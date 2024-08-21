Редкому леопарду нашли пару на сайте знакомств

Самку перевезли в зоопарк к самцу.
В Великобритании два редких дальневосточных леопарда стали парой благодаря сайту знакомств для животных. Об этом сообщает BBC News.
Сотрудники Дартмудского зоопарка решили найти подругу леопарду по кличке Фреддо. Его профиль на сайте оказался совместим с Леной из зоопарка британского города Колчестер. В итоге самку привезли в Дартмуд.
Теперь в зоопарке надеются, что Лена и Фреддо смогут стать настоящей парой и увеличить популяцию вида. Дальневосточные леопарды находятся под угрозой исчезновения, поэтому их пытаются размножать в неволе. Генеральный директор Дартмурского зоопарка признался, что рад возможности внести вклад в сохранение этого «культового и харизматичного» вида.
Сайтом знакомств в данном случае выступил портал Системы управления зоологической информацией. Она позволяет искать самцов и самок по всей Британии для дальнейшего спаривания.
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