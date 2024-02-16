Рейс из Амстердама развернули из-за опарышей, которые посыпались на пассажиров

Борт вернулся в столицу Нидерландов примерно через два часа после начала полета.

Пассажиры рейса авиакомпании Delta Airlines, выполнявшего перелет из Амстердама в Детройт, сообщили об отвратительном инциденте, который случился на борту: на людей начали «дождем» сыпаться опарыши.

Перепуганные путешественники говорят, что личинки появились из гнилой рыбы в чьей-то ручной клади, которая кишела опарышами – в задней части самолета. Инцидент произошел примерно через час после начала полета, после чего борт развернули обратно в Амстердам.

«Моя семья и я сидели в ряду прямо перед личинками. Женщина, стоявшая позади нас, сказала стюардессам, что личинки падали ей на голову. Я обернулся, и они извивались на сиденье», – рассказал один из пассажиров рейса.

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По словам пассажиров, владелец сумки не вышел из самолета со всеми остальными в конце полета.

Другая пассажирка, Келси, рассказала в соцсетях, что она проинформировала персонал о «странном запахе» на борту, но вместо того, чтобы взять ситуацию в свои руки, «они все сидели без дела».

Delta – самая загруженная авиакомпания в мире, которая ежедневно выполняет более 4000 рейсов по более чем 300 направлениям — подтвердила, что в сумке была обнаружена гнилая рыба и личинки, и извинилась перед пассажирами.

«Мы приносим извинения клиентам рейса 133 AMS-DTW, поскольку их поездка была прервана из-за неправильно упакованной ручной клади. Самолет вернулся к выходам на посадку, а пассажиров разместили на следующий доступный рейс. Самолет был снят с эксплуатации для очистки», – говорится в сообщении авиакомпании.

В конце концов самолет вернулся в аэропорт Шипол в Амстердаме, и пассажирам были предоставлены альтернативные рейсы.