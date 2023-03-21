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Река из мертвых рыб: экологическая катастрофа в Австралии

Фото: Graeme McCrabb

По словам ученых, это произошло из-за гипоксии.

Миллионы мертвой и гниющей рыбы засорили обширный участок реки недалеко от отдаленного города в австралийской глубинке, когда по региону прокатилась волна жары.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как лодки продираются через гущу мертвой рыбы, а поверхность воды едва видна из-под блестящей чешуи.

Правительство Нового Южного Уэльса заявило, что «миллионы» рыб погибли в реке Дарлинг недалеко от небольшого городка Менинди. Это уже третий подобный случай с 2018 года.

«Это действительно ужасно, насколько вы можете видеть. Это сюрреалистично», – сказал местный житель Менинди Грэм МакКрэбб, добавив, что в этом году гибель рыб приобрела особенно широкие масштабы.

По данным правительства штата, популяции рыб, таких как костистая сельдь и карп, резко возросли в реке после недавних наводнений, но теперь они вымирают в огромных количествах по мере отступления паводковых вод.

«Смертность рыб связана с низким уровнем кислорода в воде (гипоксией) по мере отступления паводковых вод. Нынешняя жаркая погода в регионе также усугубляет гипоксию, поскольку более теплая вода содержит меньше кислорода, чем холодная, а рыбы имеют более высокие потребности в кислороде при более высоких температурах», – говорится в заявлении правительства.

Население Менинди составляет около 500 человек, и в последние годы город страдал как от засух, так и от наводнений.

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