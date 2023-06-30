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Река в Японии стала кроваво-красной. Местная пивоварня взяла вину на себя

Фото: @iliezavragiu

Но говорят, что ничего страшного.

Река в городе Наго на Окинаве в Японии окрасилась в темно-малиновый цвет, что, конечно, очень встревожило местных жителей. Выяснилось, что причиной случившегося стала утечка на пивоварне Orion Breweries.

Сообщается, что все произошло из-за проблем в одной из систем охлаждения пивоварни. В реку попал химикат, который используется в качестве пищевой добавки и не только. Пивоварня извинилась перед жителями за то, что «вызвала проблемы и беспокойство». Производитель заявил, что пищевой краситель, который просочился в реку, привел к изменению цвета воды, но не представляет опасности для здоровья.

Химикат, о котором идет речь – это пропиленгликоль. Это бесцветная вязкая жидкость, которая также широко используется в косметике и фармакологии. Пропиленгликоль одобрен в качестве пищевой добавки в США и Европе.

«Мы считаем, что инцидент был вызван утечкой пропиленгликоля – пищевой добавки, также используемой для охлаждения наших производственных помещений. Утечка охлаждающей жидкости попала в реку из-за дождя, поэтому река и стала красной», – заявили в Orion Breweries.

Президент японской пивной компании Хадзиме Мурано заявил, что они проводят расследование того, как произошла утечка. Он также добавил, что они примут меры, чтобы подобный инцидент не повторился.

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