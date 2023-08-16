Ресторан, который никогда не закрывался с 1725 года. Как это возможно?

Настоящий портал в прошлое.

Ресторан Casa Botín, впервые открывшийся в Мадриде в 1725 году, может похвастаться впечатляющим наследием. Один только винный погреб ресторана построен ещё в 1590 году. А печь, которая до сих пор используется для приготовления некоторых блюд, стоит уже 293 года. Эту печь, как уверяют современные владельцы ресторана, никогда не выключали, и она сохраняет тепло всю ночь только для того, чтобы повара готовили на ней днем.

Приглашаем на виртуальную экскурсию по ресторану – сытно пообедать у вас вряд ли получится, но ощутить атмосферу этого места – вполне:

Реклама

Звездное блюдо культового заведения – «кочинильо» или жареный молочный поросенок, рецепт которого передавался от поколения к поколению.

«Хотя мы стремимся подавать к каждому столу лучшего поросенка или ягненка, это не означает, что мы игнорируем остальное меню или пренебрегаем другими блюдами: вы также можете насладиться прекрасно приготовленным хеком, пойманным на удочку, свежей морской камбалой, моллюсками по-ботински, кастильским супом, освежающим гаспачо и многими другими деликатесами в сопровождении лучших вин», – говорится на сайте ресторана.

В Casa Botín бывали многие известные писатели: Эрнест Хемингуэй, Бенито Перес Гальдос, Грэм Грин и Мария Дуэньяс, среди многих других, упоминали этот ресторан в своих произведениях.