«Ретро FM» отметило 20-летие морским круизом с любимыми артистами

«Ретро FM» продолжает с размахом праздновать 20-летие! В честь собственного юбилея главная ностальгическая радиостанция страны вместе со слушателями и суперзвёздами отправилась в «Круиз Ретро FM» — настоящее путешествие мечты по Чёрному и Средиземному морям на комфортабельном лайнере Astoria Grande.

20 пар победителей эфирного розыгрыша на «Ретро FM» ждал недельный вояж по маршруту Сочи – Стамбул — Чешме — Синоп — Сочи. Морские прогулки сменялись экскурсиями, во время которых туристам рассказывали о памятниках античности и византийского средневековья. Путешественники посетили дворец Топкапы, знаменитые мечети Стамбула, прогулялись по атмосферным турецким базарам и весело провели время, отдыхая на пляжах курортных городов по пути следования лайнера. А после заката в зале Theatre Grande начинались зажигательные концерты: культовые хиты Dr.Alban, Наталии Гулькиной, Влада Сташевского и группы «Комбинация» звучали в живом исполнении знаменитых артистов.

«Айвенго» и «Просто мираж» Наталии Гулькиной мгновенно разогрели танцпол и дали старт серии «Вечеринок Ретро FM» в открытом море: «Надолго запомню этот жаркий приём, который мне устроила публика, свободное, даже раскованное настроение беззаботного отдыха и, конечно, бодрящий бриз!» – поделилась своими впечатлениями певица после выступления.

Легенда евродэнса Dr.Alban признался в любви к российским фанатам и нашей стране: «Когда мы вместе поём It’s my life и Sing Hallelujah, то нет никакого языкового барьера, потому что вы – самые преданные поклонники хорошей музыки. Обожаю вас!»

Овации сорвала и группа «Комбинация» – легендарному «Бухгалтеру» подпевал весь зал. Солистка коллектива, Татьяна Иванова, не могла сдержать эмоций: «Душевные гости, заряженный экипаж и прекрасная музыка — непременные компаньоны отличной поездки! И отдельное спасибо команде „Ретро FM“ за это сказочное путешествие!»

Поп-идол Влад Сташевский поздравил всех с юбилеем «Ретро FM»: «Мы вместе уже 20 лет! Круиз любимой радиостанции идеально передаёт атмосферу ее эфира – это вечный праздник. И особенно приятно, что отмечаем его мы вместе со слушателями».

Весь маршрут – от черноморской столицы России до жемчужины Босфора и обратно, по радиосвязи корабля туристов будили ведущие популярного Утреннего шоу «Первая Смена» Рита Субботина и Саша Светлов, а на борту круглосуточно звучал специальный плейлист «Ретро FM».



Особый символизм юбилейному событию придало редкое атмосферное явление фата-моргана — с берега казалось, что лайнер буквально парит над волнами.

В один из жарких дней на открытой палубе состоялась пенная дискотека, а кульминацией «Круиза Ретро FM» стала «Белая вечеринка»: Наталия Гулькина, группа «Комбинация» и Влад Сташевский, а также все пассажиры корабля в белоснежных нарядах пели и танцевали всю ночь напролёт.

Программный директор «Ретро FM» Дмитрий Габов уверен, что празднование юбилея проходит на ура: «Старт третьего десятилетия вещания радиостанции мы открыли невероятным „Круизом Ретро FM“ вместе с любимыми слушателями и не менее любимыми артистами. Следующие 20 лет нашего вещания продолжим в том же духе. Будем превращать в настоящий праздник каждый день и каждый час!»

Более подробно об этом и других проектах «Ретро FM» – в эфире, на retrofm.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.