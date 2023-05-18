Роберт Де Ниро стал отцом в 79 лет. Это рекорд?

Вовсе нет.

79-летний легендарный голливудский актер Роберт Де Ниро недавно рассказал, что у него появился на свет седьмой ребенок. Звучит довольно впечатляюще, однако Де Ниро не является самым старым известным отцом в мире.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, рекордсмен стал отцом, когда ему было 92 года. Этим человеком был австралиец Лес Колли (1898 – 1998 г.). Его третья жена родила девятого для мужчины ребенка, когда тому исполнилось 92 года и 10 месяцев. Кстати, с этой женой он познакомился в 90 лет через брачное агентство.

Колли вел активную и здоровую жизнь и скончался в 1998 году от пневмонии за четыре месяца до столетнего юбилея.

Другой пожилой отец лишь на несколько месяцев отстал от Колли. 13-й ребенок жителя Палестины Махмуда аль-Адама появился на свет, когда ему едва исполнилось 92 года. 42-летняя жена Аль-Адама Абир родила девочку по имени Тамара в 2018 году.

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В истории есть немало подобных подтвержденных примеров. Одним из них был отец певца Хулио Иглесиаса – Хулио Иглесиас Пуга. Он умер от остановки сердца в 2005 году в 90-летнем возрасте, однако менее чем за неделю до смерти он стал отцом своего второго ребенка.

Четвертый ребенок бывшего главы «Формулы-1» Берни Экклстоуна появился на свет в 2020 году, когда ему было 89 лет. Его супруге Фабиане Флоси было 44 года.

В отличие от женщин, мужчины не становятся бесплодными по мере старения. Однако у них могут возникнуть проблемы с зачатием с точки зрения множества факторов относительно качества семени. Тогда зачатие может сопровождаться определенными рисками.