Робособака установила рекорд в спринте на 100 метров

Четвероногая собака-робот по кличке HOUND продемонстрировала беспрецедентный уровень ловкости и скорости на дистанции в сотню метров.

Робособака-рекордсмен по кличке HOUND (перевод с английского – гончая) разработана и изготовлена Лабораторией динамического управления и проектирования роботов Корейского передового института науки и технологий (KAIST). Стартовав из неподвижного положения, HOUND весом 45 кг пробежал 100 метров за 19,87 секунды со средней скоростью 18,12 км/ч.

HOUND был создан специально для скоростного передвижения. Робот может преодолевать большие расстояния, бежать по траве и подниматься по склону крутизной 22°. Эти его способности являются результатом оптимизированной механической конструкции, особенно контроллера двигателя и конфигурации редуктора.

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HOUND – не первый робот, установивший рекорд скорости. В 2012 году робот Cheetah (перевод с английского — гепард) от DARPA установил новый рекорд наземной скорости в 45,5 км/ч на дистанции 20 метров, побив максимальную скорость ямайского спринтера Усейна Болта. Затем в 2022 году робот Кэсси, разработанный компанией Agility Robotics, установил мировой рекорд Гиннеса как самый быстрый двуногий робот, пробежав 100 метров за 24,73 секунды.

Создатели HOUND обещают, что его способности и скорость со временем будут улучшаться, и KAIST продолжает над этим работать.