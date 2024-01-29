Робособаки научились писать картины в стиле Пикассо и зарабатывают этим деньги

На продаже абстрактных полотен робопсы Boston Dynamics уже «заработали» десятки тысяч долларов.

Польская художница Агнешка Пилат, ныне живущая в США, нашла новый и, пожалуй, один из самых необычных способов писать картины. Она задействовала для создания произведений искусства роботов-собак производства Boston Dynamics.

Художница месяцами учила трех роботов по прозвищу Бася, Ваня и Банни держать кисть в «пасти» и перемещать ее по большому холсту, создавая абстрактные картины. Для «рисования» робособаки используют датчики, камеры и искусственный интеллект, чтобы воспринимать свое окружение и ориентироваться в нем.

Агнешка Пилат с одним из своих робопсов Фото: Agnieszka Pilat

Пилат рассказала, что впервые ее заинтересовали робособаки, когда увидела их на YouTube. Она связалась с Boston Dynamics и спросила, может ли она с ними сотрудничать. Компания согласилась и научила ее использовать четвероногих помощников.

Для навигации в пространстве роботы полагаются на маленькие QR-коды, разбросанные по пространству. Когда им нужно отдохнуть и подзарядиться, они возвращаются на свои док-станции. В результате получилась серия из 36 картин, отдаленно напоминающих произведения Пабло Пикассо и других художников, работавших в жанрах сюрреализма и абстракционизма. Некоторые из них уже были проданы на аукционе за сумму до 40 тысяч долларов.

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Другие картины роботов были выставлены в Национальной галерее Виктории (NGV) в Мельбурне. На выставке, которая проводится до апреля, можно увидеть, как роботы рисуют и «отдыхают» во время зарядки.

Пилат говорит, что хотела использовать свои художественные навыки, чтобы обучить новое поколение художников и дать технологиям голос. Она также поясняет, что хотела бросить вызов представлению о том, что технологии холодны, безличны или даже угрожают. По ее мнению, они могут быть теплыми и артистичными.