Роботы против людей: в Пекине состоится уникальный полумарафон

Необычное соревнование пройдет в Пекине: помимо нескольких тысяч бегунов, на дистанцию выйдут роботы-гуманоиды.

Пекин готовится к проведению одного из самых странных соревнований в истории: в апреле 12,000 человек пробегут полумарафон наравне с несколькими десятками роботов-гуманоидов.

Разработчиками механических спортсменов выступят ведущие производители роботов: Tesla, Boston Dynamics и 1X. Требования к «робобегунам» серьёзные – они должны иметь человеческий облик, быть не ниже 0,5 метра и не выше 2 метров, уметь бегать или, хотя бы, передвигаться на двух конечностях. Победители забега получат денежные призы – и неважно, течёт по их жилам кровь или идёт электричество.

Эксперты говорят, что шансы в этом случае неравны: скорость даже самых прытких роботов не превышает 12 км/ч (и это в лучшем случае, у некоторых образцов она не более 8 км/ч).

Длина полумарафона составляет 21,1 км: чтобы преодолеть его за полтора часа, роботам придётся развить среднюю скорость как минимум в 14 км/ч. В таком случае у людей, конечно, есть неоспоримое преимущество.

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Плюс, производителям придётся время от времени подзаряжать своих подопечных или менять им батарею. Организатор футуристичного мероприятия, Пекинская зона экономического и технологического развития (E-Town), официально дала добро на манипуляцию с батареями.

Кстати, в прошлом году робопёс из Южной Кореи Laibo 2 уже принимал участие в официальных соревнованиях по бегу. Но отправиться на забег в апреле наравне с двуногими собратьями по цеху четвероногий не сможет по причине комплектации. А вот робот-гуманоид Tiangong китайского производителя, который уже пробовал свои шансы в полумарафоне Ичжуан прошлой осенью, снова готовится к забегу и в этот раз планирует преодолеть всю дистанцию.