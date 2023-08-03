Родителям девочки-диабетика предъявлено обвинение в убийстве: они поили дочь сладкой газировкой

Причиной смерти ребенка объявлен напиток Mountain Dew.

Родителям четырехлетней девочки из Огайо, которая страдала диабетом, предъявлено несколько обвинений, в том числе в убийстве – за то, как они кормили своего ребенка. По мнению специалистов, именно это привело к смерти ребенка. Прокуратура утверждает, что девочка сильно недоедала, а перед смертью ее поили сильногазированным напитком Mountain Dew.

В обвинении утверждается, что девочку по имени Кармити Хоэб поили Mountain Dew прямо из детских бутылочек. У четырехлетнего ребенка не было зубов из-за недоедания. В настоящий момент родители – 52-летний Кристофер Хоэб и 40-летняя Тамара Бэнкс – находятся в тюрьме округа Клермонт без права на освобождение за залог.

У погибшей девочки был диагностирован диабетический кетоацидоз (ДКА). Это острое метаболическое осложнение сахарного диабета. ДКА может привести к отеку мозга, коме и смерти. ДКА случается, когда организму не хватает инсулина для слияния клеток с сахаром крови для производства энергии. Без достаточного количества инсулина организм начинает расщеплять жир в качестве основного источника энергии. Тогда в крови накапливается повышенное количество кетонов – эти вещества являются продуктом распада жирных кислот. Если уровень кетонов не снизить, развивается угрожающее жизни закисление крови.

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Некоторые симптомы ДКА включают постоянную жажду или чрезмерное мочеиспускание, но при отсутствии лечения более серьезные симптомы могут включать сухость кожи, усталость, скованность мышц, тошноту и боль в животе.

Обвинитель по делу прокурор Марк Текулве заявил, что родители пренебрегали уходом за ребенком настолько, что даже не знали о диагнозе девочки, поэтому она не получала никакого лечения.

Родители позвонили в службу спасения, когда обнаружили девочку в бессознательном состоянии. Ее подключили к системе жизнеобеспечения, но отключили от нее через четыре дня, когда врачи подтвердили смерть ее мозга.

Судебные документы показали, что вместо молочной смеси ее кормили в основном напитком Mountain Dew, который содержит 77 г сахара и 91 мг кофеина в каждой бутылке на 0,6 литра.