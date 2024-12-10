Родственники погибших в коллекторе Неглинки туристов потребовали 24 миллиона рублей

Во время прогулки по подземелью утонули 8 человек.

Семьи туристов, погибших во время нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки в августе прошлого года, потребовали от ее организаторов 24 000 000 руб. Об этом сообщает ТАСС.

Пока с исками в суд обратились два человека — мать погибшей несовершеннолетней девушки и отец молодого человека. В первом иске заявлена сумма 15 000 000, а в другом — 9000 000 рублей. В качестве ответчиков указаны организатор экскурсии Никита Дубас и директор компании «Авангард» Александр Лазовской. Последний скрывается от следствия и, предположительно, находится в ОАЭ.

Гид Никита Дубас задержан и находится в СИЗО, суд постановил продлить срок его ареста до мая 2025 года. Вместе с ним под арестом находится Александр Ким, директор компании «Спутник», на площадке которой были размещены объявления о незаконной экскурсии в коллекторе. На продлении ареста настоял прокурор, указав, что на свободе фигуранты могут скрыться от суда или оказать давление на потерпевших.

Незаконная экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа 2024 года. Диггеры решили провести группу по подземелью, несмотря на проливной дождь в Москве. Однако во время прогулки вода стала прибывать, стремительно затапливая туннель. Погибли восемь человек, в том числе трое детей.

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