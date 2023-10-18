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Рой божьих коровок вынудил женщину сбежать из собственного дома

Фото: Unsplash
Фото: Margaret Yescombe

То же самое случилось с ней семь лет назад.

42-летняя британка Маргарет Йескомб проснулась в субботу утром и обнаружила, что «тысячи» божьих коровок пробрались внутрь ее дома. Рой был настолько большим, а насекомые настолько смелыми, что ей пришлось бежать из дома, пока они сами не покинули помещение.

Она ушла около 15:00 и вернулась в 17:00 по местному времени. К счастью, к тому времени, как она вернулась, насекомых уже не было.

Фото: Margaret Yescombe
По словам Маргарет, насекомых в ее доме было очень много

«Они набрасывались на меня. Их были тысячи, может быть, даже десятки тысяч. Они приходят, заползают в угол и ютятся там. При этом они издают неприятный запах. Они такие жуткие. Невозможно почувствовать, когда они приземляются на вас, поэтому заметить их можно только после ощущения, что по тебе кто-то ползёт», – Маргарет Йескомб.

Это второй раз, когда дом Маргарет осаждают божьи коровки. То же самое произошло в 2016 году, и Маргарет считает, что божьи коровки прибыли с близлежащей фермы.

«Я полагаю, они хотят укрыться, потому что в полях нет тени, и мой дом – первый, с которым они сталкиваются. Кажется, они всегда приходят оттуда», – говорит Маргарет.

Маргарет не брезгует насекомыми и в прошлом прекрасно жила рядом с ними. Но она считает, что божьи коровки хуже многих из них, поскольку они не боятся людей и готовы ползать по ним, пока их не прогонят.

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