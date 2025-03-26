Роману «Евгений Онегин» в этому году — 200 лет

200 лет назад вышла первая глава «энциклопедии русской жизни». В честь этого события «Кафе Пушкинъ» и Яндекс Книги запустили серию ужинов, которые призваны раскрыть произведение.

На страницах романа писатель отразил все, чем жил свет: светские вечера и глубокие эмоциональные переживания, философские разговоры и повседневные привычки, традиции общества и бытовой уклад жизни. Спустя 200 лет «Евгений Онегин» и его автор также популярны: один за другим выходят театральные постановки, фильмы и сериалы по мотивам романа и биографии поэта.

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Для погружения в эпоху шеф-повар ресторана Андрей Махов представил сет из восьми подач, где каждое блюдо посвящено сюжетам и героям «Евгения Онегина» или связано с привычками и предпочтениями самого писателя. Например, ростбиф Parade с картофелем «Анна», страсбургский пирог и лимбургский сыр упоминаются на страницах романа. На десерт шеф предлагает «Ваш яблочный пирог» – так мило поэт подписывал свои письма.

Вечера проводит Светлана Сидорова – доцент МГУ, преподаватель Школы Seasons, автор курса «Креативный текст» и проекта «Литературная кухня». Специально к ужину она подготовила полку с книгами о Пушкине, которые можно найти в Яндекс Книгах. В сервисе читателям будут доступны книжные подборки, которые помогут ближе познакомиться с эпохой, лучше узнать автора и его героев — например, представить, что они могли бы читать сейчас.

Раз в месяц в «Кафе Пушкинъ» будут проходить литературные ужины-беседы, посвященные кухне пушкинской эпохи. Даты для бронирования: 17 апреля и 22 мая.