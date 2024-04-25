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Российская компания отправила больше тонны кормов для спасенных собак и кошек из Орска

Фото: Unsplash

Компания «Мираторг» отправила более тонны кормов и лакомств для собак и кошек в пункт временного размещения животных с затопленных территорий города Орска и Оренбургской области.

Стихийный приют для кошек и собак, которых спасли из затопленных районов Орска и Оренбургской области, был организован волонтерами. Сейчас там находится более трехсот собак и около двухсот кошек. Добровольцы, занимающиеся помощью хвостатым, кинули клич о помощи в соцсетях. На него откликнулись и в агрохолдинге «Мираторг». 

Компания является производителем кормов для домашних питомцев — его делают на заводе в Курской области. Вся продукция на 90% состоит из мяса и овощей собственного производства, а качество корма контролируется на каждом этапе. Так что в агрохолдинге приняли решение отправить в приют гуманитарную помощь — сухие, влажные корма и лакомства. В итоге в регион затопления отправилось более тонны кормов и вкусняшек. 

«Мы надеемся, что наш корм поможет им восстановиться, и желаем им побыстрее обрести любящий дом», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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