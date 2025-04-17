Российская стюардесса два года прогуливала работу

Она взяла 750 дней больничных и 239 дней отпуска.

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Авиакомпания «Россия» выявила факт злоупотребления одной из опытных стюардесс, работавшей в отрасли более двадцати лет. С конца 2022 года эта сотрудница систематически игнорировала выполнение своей профессиональной деятельности, находя разные оправдания своему отсутствию на борту самолетов. Всего за указанный период она сумела накопить более 750 дней больничного и более 239 дней оплачиваемого отпуска.

При этом, несмотря на длительное отсутствие на рабочем месте, авиакомпания продолжала начислять ей ежемесячную зарплату, превышающую тысяч рублей. Подобные манипуляции вскоре потеряют свою эффективность: с осени 2025 года Министерство здравоохранения планирует ввести ограничение, согласно которому каждый пятый больничный лист будет предоставляться на срок не более трех дней подряд.

Ранее сообщалось, что стюардессу «Аэрофлота» заподозрили в краже спасательных жилетов из самолета — на нее пожаловался хозяин дома, который снимала женщина.