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Российская стюардесса украла спасательные жилеты из самолета

Фото: aeroexpo.com

Теперь женщину проверяют авиакомпания и полиция.

Стюардессу «Аэрофлота» заподозрили в краже спасательных жилетов из самолета. На нее пожаловался хозяин дома, который снимала женщина, пишет Telegram-канал «Авиация».

По данным канала, стюардесса долгое время жила в доме в Домодедово, а потом решила съехать. Но оставила множество своих вещей — в том числе украденные спасжилеты и другие «сувениры», которые она приносила с работы. Когда хозяин пришел проверять дом, он увидел их и попросил квартирантку забрать вещи.

Бортпроводница отказалась это сделать. Тогда владелец дома решил проучить квартирантку и пожаловался на нее в авиакомпанию. Теперь сотрудницу проверяют — ей может даже грозить уголовное дело.

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