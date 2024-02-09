Российская туристка погибла в Анталии при загадочных обстоятельствах

Причина ее смерти до сих пор неизвестна.

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44-летнюю гражданку России (проживающая в турецком районе Аланья), нашла мертвой подруга.

Она вызвала бригаду медиков, которые после оказания первой помощи доставили россиянку в больницу. Как сообщает издание Turizm Güncel, 44-летняя женщина скончалась, несмотря на все усилия.

Тело женщины было доставлено в морг судебно-медицинской экспертизы Анталии для вскрытия.

Полиция выясняет, не была ли смерть женщины насильственной.