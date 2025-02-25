Российские аттракционы оказались востребованы за рубежом

Оборудование для парков развлечений экспортируют в Китай и Казахстан.

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Российское оборудование для парков развлечений привлекает внимание зарубежных компаний благодаря высокому качеству и доступным ценам — об этом Russian Traveler сообщили в Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА). По данным ассоциации, в 2024 году российские аттракционы были экспортированы в Китай, Беларусь, Армению, Казахстан и другие страны.

Наиболее популярны детские карусели, аттракционы «летающие слоники», паровозы и батуты, однако востребованы и крупные проекты, такие как установка горки в Бишкеке. Интерес также вызывают высокотехнологичные решения — например, VR-аттракционы и лазертаг.

Успех российских производителей обусловлен поддержанием конкурентоспособных цен и качеством продукции, соответствующей мировым стандартам безопасности. Игорь Родионов, вице-президент РАППА, подчеркнул, что российское оборудование не уступает лучшим мировым аналогам.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новый парк аттракционов с уникальными развлечениями.