Российские авиакомпании заработали рекордное количество денег

Самые крупные перевозчики нашей страны превзошли допандемийные показатели по выручке.

В прошлом году тридцати крупнейшим российским авиакомпаниям удалось заработать 1,77 трлн рублей, рассказали в «Коммерсантъ» с ссылкой на данные РСБУ. Это рекордные показатели. В 2019 году уровень выручки не превышал 1,4 трлн рублей.

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Чистая прибыль 22 компаний составила 104 млрд рублей (за минусом расходов от выручки), а 8 авиаперевозчиков доложили об убытке в 27,9 млрд рублей.

Сообщается, что самый большой вклад в такие весомые показатели внес «Аэрофлот» благодаря расширению сети международных рейсов и росту стоимости на авиабилеты. Несмотря на высокие заработки авиакомпаний, поток пассажиров все ещё остается ниже допандемийного уровня.

Операционная прибыль всей отрасли (за минусом операционных расходов) составила 61 млрд рублей без учета прибыли от компании «Победа». Однако по операционным показателям 15 компаний остались в убытке. По словам аналитиков, винить стоит увеличение затрат на обслуживание самолетов и выплаты по кредитам.