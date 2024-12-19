Российские бортпроводники получили уголовное дело из-за сигар с Кубы

Они не задекларировали считающиеся стратегическими товары.

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Бортпроводники авиакомпании «Россия», возвратившись после отдыха на Кубе, стали фигурантами уголовного дела за попытку ввоза большого количества сигар без соответствующей декларации. Отдыхая в Варадеро в декабре, они использовали корпоративную скидку на билеты, чтобы сократить расходы.

По прибытии в московский аэропорт «Шереметьево», таможенная служба обнаружила в багаже одного из мужчин 80 кубинских сигар брендов Habanos и H. Hupmann Habana, стоимость которых превысила 130 тысяч рублей. У второго сотрудника также были найдены 70 сигар бренда H. Hupmann Habana, оцененных в 180 тысяч рублей.

Законодательство относит подобные товары к категории стратегических, требующих обязательной декларации. Весь контрабандный товар был изъят, а против обоих работников авиакомпании возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Санкт-Петербурга задержали туриста из Германии, который прилетел к подруге по переписке и привез пакет мармеладных мишек с марихуаной.