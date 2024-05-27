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Российские кайтсерферы преодолели 108 километров от Багам до Кубы и попали в Книгу рекордов России

Книга рекордов России официально признала рекордом переход российских кайтсерферов через Старый Багамский пролив.

Спортсмены первыми в мире прошли маршрут от Багам до Кубы протяженностью 108 км за 6 часов 37 минут со средней скоростью 16,23 км/ч. Достижение определили в глобальную категорию «самое»: «Самая большая средняя скорость группового перехода на кайтах на дистанции более 100 километров».

В команду вошли: известный российский кайтсерфер Константин Аксенов, путешественник и директор компании «Содис» Владимир Попов, а также опытные кайтеры Артем Сеник и Иван Молдаванов.

Это был восьмой по счету кайт-переход команды, пять из которых – международные. Установлено три мировых рекорда. Первый кайт-переход был осуществлен в 2018 году по маршруту Маврикий — Реюньон через Индийский океан. Выдающимися стали кайт-переходы по маршруту Багамы — Майами через Флоридский пролив в 2022 году, а также Куба — Мексика через Юкатанский пролив в 2023 году.

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