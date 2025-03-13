Российские моряки нашли в контейнере кота-нелегала из Турции

Животное могут отправить обратно на родину.

Экипаж российского судна обнаружил и спас кота, который случайно оказался запертым в грузовом контейнере. Судно компании FESCO следовало из Стамбула в Новороссийск, когда моряки услышали жалобное мяуканье на борту. Оказалось, что звук исходил из одного из контейнеров на палубе.

Внутри оказался кот, но правила транспортировки запрещали вскрытие контейнеров, поэтому экипаж решил кормить животное через маленькую щель и давать воду с помощью трубочки. Кота выпустили только после прибытия в Новороссийский порт.

Обстоятельства попадания кота в закрытый контейнер остаются неясными. Согласно российскому законодательству, данное происшествие расценивается как нарушение границы, так как кот пересек ее без необходимых документов. Представители FESCO подчеркнули, что любое пересечение границы животными без сопроводительных бумаг незаконно.

Сейчас кот находится в порту, где за ним ухаживают сотрудники компании. Однако существует вероятность, что животное отправят обратно в Турцию. Решение о дальнейшей судьбе кота еще не принято.

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Ранее сообщалось, что в Норвегии убили 40 оленей, которые пересекли границу в поисках лучших пастбищ, провели некоторое время в России, а затем вернулись домой.