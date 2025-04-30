Российские музеи вошли в топ самых посещаемых в мире

Самыми популярными музеями в 2024 году были признаны Лувр, Музеи Ватикана в Риме и Британский музей в Лондоне.

Сразу шесть российских музеев попали в ТОП-100 самых посещаемых художественных музеев мира. Рейтинг был составлен флагманом мирового искусства The Art Newspaper.

Эксперты отмечают, что популярность музеев вернулась к естественному росту в результате послепандемийного бума: то есть в 2024 году в некоторых местах культуры отметилось меньше посетителей, чем за год до этого, но для представителей индустрии это хороший знак. В мире пытаются снизить нагрузку на туристические объекты, и определять количество посетителей пропускной способностью музеев и популярностью экспозиций.

В тройке мировых лидеров по количеству посетителей в 2024 году оказался Лувр, который принял более 8,73 млн человек. Комплекс музеев Ватикана в Риме занял вторую строчку с 6,83 млн гостей, а на третьем месте оказался Британский музей в Лондоне (6,48 млн, с ростом в 11% в сравнении с прошлым годом).

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Лувр, Париж Фото: Dushawn Jovic / Unsplash

Российские музеи также показали значительный прирост в посетителях, особенно на фоне многих европейских центров искусства: 11-ую строчку в мировом рейтинге занял Русский музей в Санкт-Петербурге. В прошлом году его посетило 3,6 млн туристов, что на 25% больше, чем за год до этого.

На 12-м месте рейтинга оказался Государственный Эрмитаж (3,56 млн туристов). На 22-й позиции мирового списка лучших художественных локаций отметилась Государственная Третьяковская галерея с 2,53 млн посетителей, а на 45-м месте Пушкинский музей (1,55 млн).

Также в рейтинг вошли Музеи Московского Кремля (1,2 млн и 66-е место) и Культурный центр «ГЭС-2» (1 млн и 81-е место). Интересно, что первым двум российским художественным музеям по количеству посетителей удалось обойти таких тяжеловесов как Музей Прадо в Мадриде, Центр Помпиду в Париже, Лондонскую Национальную галерею и многих другие.