Российские пилоты увидели НЛО во время полета

Инцидент произошел во время рейса из аэропорта Шереметьево в Калининград.

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Пилоты одной из российских авиакомпании увидели светящийся неопознанный летающий объект (НЛО) во время полета. Инцидент произошел 20 ноября: НЛО заметили пилоты Airbus A321, который выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Калининград.

Когда самолет находился на высоте около 8,3 километров, его экипаж доложил диспетчерам о странном мерцающем объекте — тот летел на высоте около 12,2 тысяч метров. При этом место, где был замечен объект, остается неизвестным. Кроме того, пилоты не смогли определить, на каком расстоянии от Airbus A321 находился НЛО.

Ранее директор Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик заявил, что у неопознанных летающих объектов может быть внеземная природа.