Российские поезда за сутки сбили трех лосей

Ранее РЖД уже выплатили за трех сбитых животных 240 тысяч рублей.

На главном ходу Октябрьской железной дороги (линия из Петербурга в Москву) поезда за сутки с небольшим сбили трех лосей — об этом рассказали в линейном отделе (ЛО) МВД на станции «Тверь». Первый инцидент произошел в ночь на 16 мая на 359 километре перегона станция «Леонтьево» — станция «Вышний Волочек». Лося сбил скорый поезд, который ехал из Санкт-Петербурга в Белгород.

Вторая авария произошла вечером 16 мая. Скорый поезд, который ехал из Санкт-Петербурга в Брянск, сбил лося около Лихославля. Наконец, третий инцидент произошел в полночь 17 мая на 533 километре перегона Завидово — Решетниково. Лось был сбит скорым поездом, который следовал из Волгограда в Санкт-Петербург.

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За каждого сбитого лося РЖД выплачивает штраф. В частности, в апреле стало известно, что за трех сбитых на Свердловской железной дороге лосей компания заплатит 240 тысяч рублей по представлению Пермского транспортного прокурора. Согласно действующему законодательству, владельцы транспортных средств и организаций, эксплуатирующие магистрали, должны принимать меры по предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту «Жуковский» самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» насмерть сбил собаку на взлетной полосе