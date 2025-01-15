Российские полярники переехали в новый зимовочный комплекс в Антарктиде

Как сообщает медиа-группа ААНИИ, российские полярники завершили работу старого зимовочного комплекса на станции Восток в Центральной Антарктиде, перебазировав научное оборудование на НЗК «Восток». Специалисты Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института остановили энергоблок, законсервировали жилые помещения и покинули зимовочный комплекс, работавший последние 40 лет.

«Станция Восток – это символ российских исследований в Антарктиде. За 67 лет сделано немало открытий. Именно здесь начаты первые геофизические и метеорологические наблюдения в районе Южного геомагнитного полюса Земли, пробурена самая глубокая скважина в ледяном покрове, обнаружено крупнейшее подледное озеро. Сегодня – историческое событие: станция, которая служила науке и стране много лет, прекращает работу и будет законсервирована. Исследования Белого материка продолжаются уже на другом уровне, с использованием современных возможностей для науки и полярников, которые есть у новой станции «Восток», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Фото: Медиа-группа ААНИИ

«Новый зимовочный комплекс «Восток» является сегодня одной из самых современных и хорошо оборудованных площадок в Антарктике и открывает широкие возможности для развития научных работ. На внутриконтинентальной станции мы продолжим реализацию программы регулярных исследований и планируем ряд новых проектов. Нет сомнений, что мировую науку ждут новые большие открытия, которые будут сделаны российскими учеными на станции Восток», - подчеркнул руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Фото: Медиа-группа ААНИИ

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«Сегодняшний день стал началом нового этапа в легендарной истории освоения Антарктиды российскими полярниками. В самой холодной и труднодоступной точке планеты, с низким содержанием кислорода, очень сухим воздухом и жёстким ультрафиолетовым излучением наши ученые ведут круглогодичные исследования и совершают научные прорывы мирового значения. Буровая старого зимовочного комплекса, где были совершены важные научные открытия, связанные с палеоклиматом Земли и реликтовым озером Восток, уже входит в перечень исторических мест и памятников системы Договора об Антарктике и является частью нашего не только научного, но и мирового культурного наследия. Мы приложим все усилия, чтобы значимые артефакты этой станции были сохранены и заняли достойное место среди исторических объектов», - сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Фото: Медиа-группа ААНИИ

Восток – единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая научная станция, была основана 16 декабря 1957 года в точке с координатами 78о28'ю.ш., 106о48'в.д. на высоте 3 488 метров над уровнем моря и в 1460 км от побережья. Научная станция Восток расположена рядом с Южным Геомагнитным полюсом и Полюсом Относительной Недоступности. Станция Восток является также Полюсом холода Земли — 23 июля 1983 г. здесь был зафиксирован абсолютный минимум температуры приземного воздуха минус 89,2оС. Температурный максимум, зарегистрированный на станции Восток, — минус 13,6°С.

Основное сообщение со станцией в настоящее время выполняется с помощью внутриконтинентальных санно-гусеничных походов со станции Прогресс, также выполняются полеты экспедиционной авиации.

Со дня открытия станция пережила три реконструкции — в 1974, 1982 и 2021–2024 годах. Первые строения много лет находятся под толстым слоем снега, более современные — частично или полностью погружены в снег на глубину до пяти метров. В декабре 2024 года на станции Восток запущен в эксплуатацию современный зимовочный комплекс площадью около 3 000 кв. метров.

Мощный ледяной покров толщиной более трех километров, на котором расположена станция Восток, привлек внимание гляциологов и климатологов, т. к. полученный ледяной керн по всей толще ледника дает возможность реконструировать изменение температуры воздуха, а также концентрацию различных атмосферных газов за многие тысячелетия в атмосфере Антарктиды. Для того, чтобы получить эти уникальные данные, потребовалось разработать специальную технологию глубокого бурения ледника, что было сделано специалистами Санкт-Петербургского Национального минерально-сырьевого университета «Горный».

Под ледяным щитом в районе станции Восток также находится крупнейшее подледниковое озеро Восток — пятый по объёму воды пресноводный водоём в мире. Озеро уникально тем, что находилось в изоляции от земной поверхности десятки миллионов лет. Оно было обнаружено в 1995 году и стало последним крупным географическим открытием XX века.

Сегодня на станции Восток готовится масштабная программа изучения реликтового подледникового озера Восток и программа палеоклиматических исследований, рассчитанная на 18 лет. Программа предполагает проведение прямых исследований водной толщи и осадков подледникового озера Восток с целью изучения этого уникального, крупнейшего на Земле подледникового водоема, являющегося аналогом подледных морей на планетах и лунах Солнечной системы.

Также ученые рассчитывают получить образцы самого древнего на планете льда. В 2020 году специалисты ААНИИ совершили поход на ледораздел B, куда ещё не ступала нога человека. Исследователи предполагают, что именно в этом месте на глубине 2-3 км должен находиться древнейший на Земле лёд. Его изучение позволит понять глобальные механизмы изменения климата на планете.