Российские полярники вырастили арбузы в Антарктиде

При выращивании использовали тонкослойный почвозаменитель, питательные растворы и специально подобранное освещение.

Российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Два специально отобранных сорта скороспелых арбузов высадили в начале апреля. В конце мая полярники провели ручное опыление, и уже в июле обитатели станции смогли попробовать выращенные плоды. С использованием беспочвенной технологии «панопоника» за 103 дня на шести растениях удалось вырастить восемь плодов.

«Результаты эксперимента впечатляющие – нам удалось вырастить самые южные арбузы в самых суровых условиях Антарктиды, по вкусу и аромату не хуже домашних. Размер плодов до 13 см в диаметре, а их вес до 1 кг. Естественно, все полярники были рады вспомнить вкус лета. Даже наблюдение за всходами, ростом, появлением плодов и их увеличением доставляло позитивные эмоции», – Андрей Тепляков, ведущий геофизик ААНИИ на станции Восток.

Он уточнил, что в ближайшее время полярники ожидают не менее внушительный урожай огурцов. На следующем этапе ученые собираются отработать технологию выращивания ежевики, голубики и земляники.

Эксперимент был осуществлен в рамках 68-й Российской антарктической экспедиции совместно с учеными Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

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«Помимо научного интереса и прямой практической пользы в виде свежих овощей, ягод и зелени наш совместный проект несет в себе ряд важных дополнительных преимуществ. Оранжерея на станции благоприятно воздействует на эмоциональное состояние полярников, многие месяцы находящихся в обособленном коллективе, в условиях полярной ночи, низких температур и ограниченного жизненного пространства», – Александр Макаров, директор ААНИИ.

По словам Макарова, внедрение практики выращивания растений на всех российских полярных станциях обсуждается давно, но для этого требуется точный расчет эффективности и стоимости реализации проекта, с чем должны помочь текущие эксперименты, которые будут продолжены.

Совместный эксперимент «Растения» по выращиванию овощных культур на станции Восток проходит с февраля 2020 года. Ранее была успешно отработана система выращивания 80 сортов различных листовых и листостебельных овощных культур, включая низкорослый томат, перец, щавель, рукколу, базилик и шпинат.

Станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. Она была основана в 1957 году на равнинной снежной поверхности ледникового плато на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря в 1,5 тысячи километров от побережья. Климатические условия на станции Восток считаются самыми суровыми на Земле: зимой температура ежегодно опускается ниже -70°С, летом крайне редко поднимается выше -30°С. На станции Восток в июле 1983 года была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете в -89,2°С. Температурный максимум составил -13,6°С.