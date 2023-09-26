Российские рыбаки поймали на Курилах тропическую черепаху

Необычную рептилию могло принести теплое течение Куросио.

Рыбаки поймали у берегов Южных Курил большую морскую черепаху — она запуталась в сетях возле острова Кунашир. Необычную рептилию подняли на борт, сфотографировали и сняли видео, а затем выпустили обратно в море.

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Очевидцы предположили, что морскую черепаху к берегам Курил могло принести теплое течение Куросио — это не первый случай обнаружения тропических «гостей» в местных водах.

Ранее американские физики пришли к выводу, что панцири черепах наравне с ногтевыми пластинами людей способны хранить информацию об уровне радиации.