Путешественники убрались на пляже Кералы.

В сети завирусились видеоролики, на которых российские туристы собирают мусор на одном из пляжей в штате Керала.

Проявив поразительную гражданскую ответственность, группа российских туристов недавно взяла на себя задачу решить растущую проблему мусора на пляже Форт-Кочи. Пейзажи первозданной красоты, обещанные местными туристическими агентствами, были безнадежно испорчены – мрачная реальность на месте ярко контрастировала с ожиданиями путешественников.

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После сбора мусора появилось сообщение, призывающее местных жителей взять на себя ответственность за окружающую среду. Этот спонтанный акт привлек всеобщее внимание к проблеме загрязнения мусором. Судя по отчетам, похоже, что ежедневные усилия по уборке, выполняемые примерно 20 машинами и сборщиками мусора, недостаточны для решения проблемы.

Видео и фотографии, запечатлевшие усилия иностранных туристов, стали вирусными в социальных сетях, но при этом вызвали широкую критику и дискуссии среди местных. На месте также присутствовал Си Сатиш, президент ассоциации гидов Кералы.