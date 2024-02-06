Путешественники убрались на пляже Кералы.
В сети завирусились видеоролики, на которых российские туристы собирают мусор на одном из пляжей в штате Керала.
Проявив поразительную гражданскую ответственность, группа российских туристов недавно взяла на себя задачу решить растущую проблему мусора на пляже Форт-Кочи. Пейзажи первозданной красоты, обещанные местными туристическими агентствами, были безнадежно испорчены – мрачная реальность на месте ярко контрастировала с ожиданиями путешественников.
После сбора мусора появилось сообщение, призывающее местных жителей взять на себя ответственность за окружающую среду. Этот спонтанный акт привлек всеобщее внимание к проблеме загрязнения мусором. Судя по отчетам, похоже, что ежедневные усилия по уборке, выполняемые примерно 20 машинами и сборщиками мусора, недостаточны для решения проблемы.
Видео и фотографии, запечатлевшие усилия иностранных туристов, стали вирусными в социальных сетях, но при этом вызвали широкую критику и дискуссии среди местных. На месте также присутствовал Си Сатиш, президент ассоциации гидов Кералы.
Керала славится своими обширными песчаными пляжами, простирающимися вдоль Аравийского моря. Помимо пляжного отдыха, туристы могут насладиться прогулками по водным угодьям Кералы – системе связанных водных течений, озер и рек, окруженных пышной тропической растительностью. По ним можно прокатиться на традиционных лодках, называемых кеттуваллам.