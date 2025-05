Российские ученые оценили риск появления зомби

Они пришли к выводу, что сценарий сериала «Одни из нас» вряд ли повторится в жизни.

Сценарий грибного апокалипсиса, показанный в сериале «Одни из нас» (The Last of Us), с научной точки зрения крайне маловероятен. К такому выводу пришли ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), которые проанализировали сериал и оценили вероятность показанной мутации гриба, превращающего людей в зомби.

«Одни из нас» (The Last of Us) — американский сериал, основанный на одноименной видеоигре. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где гриб-паразит кордицепс превращает людей в зомби. Сюжет следует за контрабандистом Джоэлом и подростком Элли, которые путешествуют по разрушенной Америке, сталкиваясь с опасностями и раскрывая тайны.



Сериал стал одним из самых популярных в мире: первая серия, вышедшая в январе 2023-го, привлекла больше зрителей, чем любой сериал HBO с 2010 года, за исключением «Дома дракона», вышедшего в 2022 году. Картина сочетает драму, экшен и глубокие эмоциональные моменты.

кадр из сериала «Одни из нас»

В центре внимания ученых оказался кордицепс. Этот гриб может поражать насекомых, управляя их поведением. Он способен выживать при температуре человеческого тела (около 37 °C), однако предпочитает более холодные условия.

«Организм человека слишком сложен и хорошо защищен. У кордицепса нет ни эволюционных предпосылок, ни биологической необходимости заражать людей», — отметила инженер-биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова.

С научной точки зрения сценарий сериала выглядит фантастическим, хотя возможность мутаций полностью исключать нельзя. Но в реальности для заражения и контроля человека грибу потребовалась бы целая цепочка невероятных эволюционных скачков, добавила доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анастасия Зорина.

В отличие от мрачной антиутопии сериала, в реальной жизни у человечества было бы больше шансов справиться с подобной угрозой. Современные методы санитарного контроля, развитая медицина, фармакология и системы изоляции могли бы эффективно замедлить или остановить распространение инфекции, заключили в университете.