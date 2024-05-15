Российские ученые создали нейросеть: она сообщает компаниям о риске попасть под санкции

Разработкой занимались специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета. Напомним, что в России уже есть нейросети, которые считают тигров, ловят браконьеров и ищут домашних животных.

Как известно, в современных реалиях санкции затрагивают разнообразные субъекты экономики, включая крупные банковские учреждения, предприятия добывающей и промышленной сферы, а также отдельных представителей бизнеса.

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Интеллектуальная система, основанная на применении нейросетей, была разработана учеными из Пермского Политеха с целью выявления отечественных фирм, которые могут в будущем попасть в санкционные списки.



Создатели утверждают, что программа пригодна для использования как частными инвесторами и компаниями, так и государственными учреждениями и контролирующими органами.