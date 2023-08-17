Российские учёные рассказали о яде паука, вызывающем сильную эрекцию у мужчин

Оказывается, в нём есть полезный нейротоксин – он заодно снимает боль и воспаление у людей.

Яд бразильского странствующего паука (паука-солдата) Phoneutria nigriventer, вызывающий сильную эрекцию, также может купировать острую и хроническую боль. Это выяснили ученые из Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и МФТИ, результаты работы опубликованы в журнале Toxins.

Phoneutria nigriventer — вид чрезвычайно ядовитого паука семейства бегунов (Ctenidae), обитающего в Южной Америке. Его яд содержит по меньшей мере пять фракций (PhTx1 — PhTx5), включающих нейротоксические пептиды. В больших концентрациях они вызывают потерю мышечного контроля и проблемы с дыханием, что приводит к параличу и в конечном итоге к смерти от удушья. Кроме того, укус паука вызывает сильную боль, головокружение, озноб и лихорадку, а также повышает артериальное давление и частоту пульса.

С другой стороны, укус паука вызывает сильную эрекцию. В яде есть пептиды, которые рассматриваются как перспективные препараты от эректильной дисфункции.

Кроме того, некоторые пептиды-блокаторы ионных каналов способны ослаблять болевые сигналы и рассматриваются как потенциальные анальгетики. Один из них — нейротоксин Phα1β, также известный как PnTx3–6 (шестой пептид из третьей фракции яда). Эксперименты на животных моделях показали, что его введение уменьшает как острую, так и хроническую боль.

«Обезболивающее действие этого нейротоксина связано с блокировкой кальциевых каналов в мембране клеток и действием на каналы TRPA1, которые играют важную роль в передаче болевых сигналов и развитии воспалительных реакций. Каналы TRPA1 отвечают за восприятие сильного холода, химических раздражителей и медиаторов воспаления, а также вовлечены в переход от острой боли к хронической», — рассказала профессор кафедры физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ, заведующая лабораторией биоинженерии нейромодуляторов и нейрорецепторов ИБХ РАН Екатерина Люкманова.

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В августе в австрийском городе Кремс ан дер Донау закрыли супермаркет из-за появления там бразильского странствующего паука, укуст которого вызывает у мужчин длительную и болезненную эрекцию. Членистоногое в ящике с бананами заметил один из сотрудников супермаркета. После этого все ящики срочно запечатали, а управляющий магазина вывал спасателей.