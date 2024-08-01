Российских пилотов попытались ослепить лазером во время полёта

Самолёт следовал из Москвы в Татарстан.

Пилотов авиакомпании «Россия» попытались ослепить лазером в небе, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самолёт марки Sukhoi Superjet 100 направлялся из аэропорта Шереметьево в Бегишево вечером 30 июля, когда при заходе на посадку экипаж доложил об освещении лазером с земли.

Инцидент произошёл, когда самолёт находился на высоте около 400 метров. Предположительно, лазер был направлен из села Мелекес в Тукаевском районе Татарстана.

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Сообщается, что пилоты успешно сориентировались и пассажиры рейса SDM6247 не пострадали. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Люди, которые светят мощными лазерными указками в пролетающие мимо самолёты, далеко не всегда осознают всю опасность своих действий. Чаще всего это подростки и молодежь, воспринимающие такое занятие как развлечение или желающие «проверить» лазерную указку. Но встречаются и случаи целенаправленного хулиганства. За это в России – и многих других странах – предусмотрен штраф и даже (в особых случаях) лишение свободы. В России такие действия подпадают под действие статьи 267.1. УК РФ – «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Виновного ждёт штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Яркий лазерный луч, попадая в кабину, может временно ослепить или дезориентировать пилотов, особенно на критических этапах взлета и посадки. Это создает серьезную угрозу безопасности полета. Мощные лазеры способны нанести ожоги сетчатки и необратимо повредить зрение. Так, в ноябре 2015 года пилот лайнера авиакомпании British Airways при посадке в аэропорту Хитроу получил серьезное повреждение сетчатки глаза из-за воздействия лазера.

Как раз из-за таких случаев в 2010 году в Великобритании был принят закон, предусматривающий наказание до пяти лет лишения свободы за умышленное ослепление лазером водителя или пилота. В США с 2012 года, согласно федеральному закону об аэронавтике, за подобное деяние грозит штраф до 100 тысяч долларов или лишение свободы до пяти лет. Несмотря на это, каждый год в мире отмечаются сотни случаев попыток ослепления пилотов лазерами. По данным того же канала Aviaincident, только за июль в России было зафиксировано 13 случаев освещения лазером самолетов.