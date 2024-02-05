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Российских туристов похитили на Пхукете. Они заплатили за выкуп 850 тысяч долларов

Фото: Wikimedia Commons

Злоумышленников уже задержали.

Полиция острова Пхукет в Таиланде задержала четырех злоумышленников, которые похитили семейную пару и требовали с нее выкуп в криптовалюте.

Сообщается, что власти Пхукета задержали четырех иностранных подозреваемых по делу о похищении пары из России. Нападавшие заставили своих жертв перевести криптовалюту на сумму около 30 млн бат или 844,1 тысяч долларов в качестве выкупа.

Российских туристов похитили вечером 31 января в Пхукет-Тауне. Их затолкали в черный фургон Hyundai и увезли в неизвестном направлении. После уплаты выкупа россиян освободили, а они сразу написали заявление в полицию.

Злоумышленников задержали на следующий день. На допросе подозреваемые заявили о своей невиновности, назвали себя туристами и сообщили, что не знакомы с парой из России.

В настоящее время они находятся под надзором правоохранительных органов, поскольку полиция ищет дополнительные доказательства, чтобы предъявить обвинение.

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