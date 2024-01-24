Российских туристов задержали в Таиланде за игру в покер

Им грозит тюремный срок.

Четырех российских туристов задержали на одной из вилл популярного тайского острова Пхукет за незаконную организацию азартных игр.

22 января полиция приехала в престижный особняк в районе Равай с судебным постановлением на обыск. На втором этаже дома правоохранители застали россиян за покерным столом. Еще одного мужчину арестовали по обвинению в хранении смесей для кальяна.

Туристы признались, что играли на деньги. Всех отдыхающих доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших разбирательств.

Задержанным грозит по году тюрьмы и штраф до 300 долларов, а россиянину, у которого нашли смеси для кальяна, – до пяти лет тюрьмы и штраф вплоть до 28 тысяч долларов.

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