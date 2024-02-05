Российский чиновник пожаловался, что тратит ползарплаты на кота

Содержание животного породы мейн-кун обходится слишком дорого.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что тратит половину своей зарплаты на кота, потому не хочет заводить новых животных. Об этом чиновник заявил на брифинге, пишет «Версия Саратов».

По данным портала, у Костина (самого обеспеченного министра среди коллег в правительстве) двое животных: кот Ватсон породы мейн-кун и пес Пуф. Чиновник часто публикует питомцев в соцсетях, потому оба они довольно популярны среди жителей Саратова. Недавно Костин выложил новое фото с четырьмя мейн-кунами с подписью «Братья и сестры Ватсона», создав интригу среди подписчиков.

Однако, когда журналист задал министру вопрос, не завел ли тот новых новых питомцев, Костин заявил, что он «не ненормальный».

«Вы меня за ненормального что ли держите? Я столько не прокормлю. У меня на Ватсона половина зарплаты уходит. Он ест консервы импортные, которые периодически пропадают с рынка», — пожаловался министр здравоохранения Саратовской области.

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Фото: Telegram-канал Олега Костина

Фотографию с компанией мейн-кунов прислал заводчик, пояснил Костин. Снимок набрал более сотни лайков в Telegram, при этом многие пользователи предположили, что стольким животным нужно «много мяса».