Российский фотограф стал лауреатом престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year

Его снимок потягивающейся рыси на фоне снежных просторов признали лучшим из тысяч присланных работ в номинации «Животные в их естественной среде обитания».

Фотограф Игорь Метельский победил в одной из номинаций конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Wildlife Photographer of the Year считается самым престижным в мире всемирным фотоконкурсом в своей категории. На работе Метельского изображена рысь, которая сладко потягивается на вершине сопки в Лазовском районе Приморья. Снимок признали лучшим в номинации «Животные в их естественной среде обитания», россиянину уже вручили награду в Лондоне.

Как рассказали в центре, в прошлом году другой снимок из той же серии с рысью получил специальный приз на конкурсе РГО «Самая красивая страна». В этом году Метельскому достался приз зрительских симпатий от РГО на Десятом международном фотоконкурсе «Самая красивая страна» – за снимок редчайшего дальневосточного леопарда в Приморском крае.

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В 2020 году главный приз конкурса впервые получил российский фотограф – победителем стал Сергей Горшков со своей работой «Объятия». Снимок был сделан в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае. На нем изображен амурский тигр, обнимающий вековую пихту, чтобы оставить на ней свой запах. Это один из тигриных способов метить территорию.

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Этот снимок амурской тигрицы в нацпарке «Земля леопарда» принес Сергею Горшкову победу в Wildlife Photographer of the Year 2020 Фото: Сергей Горшков

А в 2022 году лауреатом того же всемирного конкурса стал другой российский фотограф – Дмитрий Кох. Он одержал победу в номинации Urban Wildlife cо снимком белых медведей, поселившихся на заброшенной арктической метеостанции.

Приближаться к хищникам фотограф не стал: вместо этого для съемок он использовал дрон с камерой. В итоге получилась захватывающая серия снимков, которая заставляет подумать о сценах постапокалиптического будущего.