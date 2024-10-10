Его снимок потягивающейся рыси на фоне снежных просторов признали лучшим из тысяч присланных работ в номинации «Животные в их естественной среде обитания».
Фотограф Игорь Метельский победил в одной из номинаций конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».
Wildlife Photographer of the Year считается самым престижным в мире всемирным фотоконкурсом в своей категории. На работе Метельского изображена рысь, которая сладко потягивается на вершине сопки в Лазовском районе Приморья. Снимок признали лучшим в номинации «Животные в их естественной среде обитания», россиянину уже вручили награду в Лондоне.
Как рассказали в центре, в прошлом году другой снимок из той же серии с рысью получил специальный приз на конкурсе РГО «Самая красивая страна». В этом году Метельскому достался приз зрительских симпатий от РГО на Десятом международном фотоконкурсе «Самая красивая страна» – за снимок редчайшего дальневосточного леопарда в Приморском крае.
Россия в объективе: победители фотоконкурса «Самая красивая страна»
В 2020 году главный приз конкурса впервые получил российский фотограф – победителем стал Сергей Горшков со своей работой «Объятия». Снимок был сделан в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае. На нем изображен амурский тигр, обнимающий вековую пихту, чтобы оставить на ней свой запах. Это один из тигриных способов метить территорию.
А в 2022 году лауреатом того же всемирного конкурса стал другой российский фотограф – Дмитрий Кох. Он одержал победу в номинации Urban Wildlife cо снимком белых медведей, поселившихся на заброшенной арктической метеостанции.
Приближаться к хищникам фотограф не стал: вместо этого для съемок он использовал дрон с камерой. В итоге получилась захватывающая серия снимков, которая заставляет подумать о сценах постапокалиптического будущего.
Читайте также
Российский фотограф стал лауреатом престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year
В Индии ликвидировали вожака стаи волков-людоедов
«Европа Плюс» отправит 10 радиослушателей в Дубай на концерт Martin Garrix
На Камчатке нашли грустного медвежонка рядом с погибшей мамой
Алтимат фрисби: как игра с летающим диском превратилась в настоящий спорт