Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек

По словам Олега Кононенко, в отряде работают практически одни мужчины.

Российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек в отряде. В отрасли хотят, чтобы во время отбора их было столько же, сколько мужчин, но пока выполнить это не получается, рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Кононенко, существует требование, чтобы в составах набора была «как минимум половина девушек». Но по факту пока приходят одни мужчины, сказал командир российского отряда в преддверии Дня Космонавтики.

Пока в российском отряде есть всего одна женщина — Анна Кикина. Она совершила свой первый полет на Международную космическую станцию в период с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Кикина летала на американском корабле Crew Dragon.

Всего же в истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин. Первой (и первой в мире) стала Валентина Терешкова — она летала в космос 16 июня 1963 года. Второй была летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая — летала на станцию «Салют-7» в 1982 и 1984 годах.

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Кроме того, в космосе дважды побывала Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах), в 2014-2015 годах на МКС работала Елена Серова, а в 2021 году туда летала актриса Юлия Пересильд. Ее выбрали для участия в съемках фильма «Вызов», премьера которого состоится 20 апреля.