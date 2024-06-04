Российский кот застрял в вентиляции и превратился в мем

Спасать животное пришлось сотрудникам управляющей компании.

Уфимский кот решил проверить, как в квартире устроена вентиляция, залез внутрь и застрял. Доставать любопытного питомца пришлось сотрудникам управляющей компании, пишет интернет-издание Пруфы.рф.

Застрявшего питомца ночью обнаружили хозяева. Из вентиляционной шахты торчала только голова кота с самым жалобным выражением: выбраться он никак не мог. Пришлось звонить в диспетчерскую службу и просить о помощи. Но ждать ее пришлось всю ночь.

Сотрудники управляющей компании приехали только с утра и быстро спасли пушистика. Кот не пострадал, но стал по-своему знаменитым: его застрявшее фото распространилось в сети и превратилось в мем.

Реклама