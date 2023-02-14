Российский пес спас пятерых человек из-под завалов в Турции

Все спасенные были извлечены из-под обломков после землетрясения.

В городе Кахраманмараш (Турция) собака породы бордер-колли из Башкирии спасла пять человек, которые после землетрясения оказались под обломками. Хозяйка пса по кличке Торин — внештатный кинолог аварийно-спасательной службы Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова. Женщина вместе со своим питомцем отправилась в Турцию в составе поисково-спасательной команды из 25 волонтеров.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6 баллов. Они стали сильнейшими в стране с 1939 года. По последним данным, в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.

12 февраля Торин нашел под завалами семью из трех человек: он почувствовал движение под бетонными плитами и стал лаять. Увидев это, спасатели начали разбирать завалы, а затем проделали небольшой лаз, из которого раздались голоса. Вскоре из-под обломков извлекли целую семью — мужчину, женщину и 14-летнего подростка: они провели под завалами около недели. Врачи сразу же оказали им помощь.

А Торин после этого нашел под завалами еще двоих человек, которые также были госпитализированы.

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«Я работаю с этой собакой с 2016 года: за это время она показала себя как профессиональный спасатель. Торину не нужно знать запах пропавшего человека — он ищет под завалами всех живых», — рассказала Надежда Отвесова.

Торин вместе со своей хозяйкой официально состоит на службе. Раньше он не раз участвовал в спасательных операциях и искал пропавших людей.

Ранее профессор структурной геологии из Даремского университета (Великобритания) Боб Холдсворт рассказал, почему землетрясения, произошедшие в Турции и Сирии ранним утром 6 февраля, привели к ужасным разрушениям, масштабы которых не наблюдались в Европе на протяжении многих десятилетий.