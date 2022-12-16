Российский пилот потерял сознание в небе сразу после вылета

Самолет сразу вернулся в аэропорт вылета — в Махачкалу.

Самолет, летевший из Махачкалы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за пилота, потерявшего сознание. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Второму пилоту стало плохо в воздухе сразу после набора высоты — несколько минут мужчина был без сознания. По данным Flightradar24, самолет развернулся над Каспийским морем, сделал несколько кругов над берегом, а затем вернулся в аэропорт Махачкалы.

Там пилота сразу осмотрели медики — у него была высокая температура, потому пассажира отправили в инфекционную больницу и поместили на карантин. Пять часов спустя лайнер с пассажирами снова вылетел в Санкт-Петербург, но уже с другим членом экипажа.

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