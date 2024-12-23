Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия.

58-летний турист из Санкт-Петербурга погиб на на Пхукете, попав под гидроцикл. Тело мужчин было обнаружено у каменистой кромки пляжа Карон местными рыбаками. Подробностями трагедии поделился портал TourDom.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Личность погибшего удалось определить благодаря логотипу отеля на полотенце, оставленном на пляже. Когда полиция стала анализировать записи видеокамер, им удалось установить, что пострадавший пришёл на пляж 17 декабря в 17:30 по местному времени и плавал в южной части Карона. В 18:17 на него был совершен наезд гидроциклом на большой скорости. Водитель аквабайка не остановился и быстро скрылся с места аварии. Это же подтвердили посетили ресторана Sue Puen Mon Bai, возле которого случилась трагедия: в день аварии они видели быстродвижущийся гидроцикл.

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Во время расследования полицейские установили название компании, которая предоставляла в прокат гидроциклы в этом районе, и определили, какие аквабайки находились в море в момент аварии. Под подозрение попали три гидроцикла, на одном из них обнаружились характерные для столкновения царапины на передней части и облупившаяся краска – по словам владельца, подобных повреждений на судне замечено не было до того, как его взял в аренду в тот день 25-летний австриец.

Полиция отследила движения подозреваемого, оказалось, что он покинул Пхукет сразу после происшествия, но остался в Таиланде. Мужчина был задержан 19 декабря на острове Пхи-Пхи по обвинению в опасном вождении, повлекшем смерть человека. Вину австриец не признал. Расследование дела продолжается.